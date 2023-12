Danza contemporanea. Lezioni di storia all’atelier di Bolano

Parte oggi un ciclo di incontri dedicato alla storia della danza contemporanea all’Open Studio Italo Bolano in via Fra’ Bartolomeo 57. Saranno tre gli appuntamenti per conoscere meglio una delle arti performative più affascinanti, capace oggi di avvicinare molti e diversi pubblici e di veicolare spesso messaggi che sanno guardare alla dimensione sia intima che sociale della condizione umana. Attraverso un breve percorso storico con l’ausilio di materiale audiovisivo, verranno affrontati i primi passi della nascita della danza contemporanea, che affonda le sue radici all’inizio del Novecento, fino arrivare ai giorni nostri, per potersi interrogare sul gesto come linguaggio espressivo, che traduce in gesti la parola facendosi a sua volta poesia, e sul corpo quale interprete di un profondo sentire, al contempo personale e collettivo. Si comincia oggi alle 18.30 con "Rivoluzioni convergenti. Pioniere americane, danza libera e danza d’espressione tedesca". Il costo è 10 euro a lezione, prenotazione consigliata. Le altre lezioni si svolgeranno i martedì 12 e 19 dicembre e avranno la durata di circa un’ora. È possibile partecipare alle singole lezioni e non all’intero ciclo. Per info e prenotazioni: [email protected] o Wathsapp 347 0393170 - 338 6996406