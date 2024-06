Daneri chiude a Prato city: "Noi centro di buon senso"

Oltre 400 persone hanno accompagnato il saluto del candidato sindaco Mario Daneri e della lista "Prato merita", ieri sera a Prato city. Un appuntamento pensato a chiusura della campagna elettorale per le comunali e allo stesso tempo per dare slancio ai rimanenti tre giorni che, come ha detto lo stesso Daneri ieri sera, "possono ancora fare la differenza".

"Serve l’ultimo grande sforzo da parte di tutti – ha aggiunto il candidato al Prato city – La sensazione è che stiamo raccogliendo il lavoro di una campagna lunga ed impegnativa". E Daneri, così come i quattro partiti che lo sostengono, Azione, Italia Viva, Libdem e Psi, ha voluto lanciare un messaggio alla città: "A Prato c’è bisogno di una forza centrale che riequilibri coalizioni sempre più spostate alle loro estremità, con buonsenso e pragmatismo. E’ questa la nostra offerta politica – ha detto ancora il candidato sindaco –. Una proposta politica accompagnata da un programma preciso, che abbiamo illustrato nel corso di questi mesi. Sono convinto che i cittadini sapranno valutare chi promette la luna e chi propone soluzioni precise e fattibili".

Al candidato sindaco hanno fatto eco i responsabili provinciali dei quattro partiti Stefano Micheloni (Azione), Veronica Versace Scopelliti (Italia Viva), Giovanni Luchetti (Libdem) e Paolo Noci (Psi): "A Prato esiste un’area liberaldemocratica e riformista unita, autonoma rispetto a destra e sinistra, con l’ambizione di giocare un ruolo decisivo per il futuro governo della città. Il terzo polo qui non si è mai sciolto, anzi ha allargato i suoi confini come dimostra l’esperienza di ‘Prato merita’, una coalizione più ampia di quell’esperienza politica, con il valore aggiunto di un candidato sindaco civico".

Per questo, sottolineano gli esponenti dell’area liberaldemocratica e riformista a pochi giorni dal voto per le elezioni comunali, "chi ha votato terzo polo alle elezioni politiche di quasi due anni fa e chi si appresta a votare Azione o Stati Uniti d’Europa il prossimo fine settimana, ha uno sbocco naturale che è ‘Prato merita’".

bl