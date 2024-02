Dalle Piane e Amazon, bella idea in passerella

Il progetto di fashion design "Dress your story" di Amazon è giunto alla sua tappa conclusiva: uno speciale evento organizzato presso il deposito di smistamento di Pioltello, in provincia di Milano, in cui i 25 dipendenti dell’azienda hanno sfilato indossando le creazioni di moda ideate dagli studenti dell’Istituto europeo di design di Roma e realizzate dall’impresa pratese Dalle Piane Cashmere.

Dopo aver iniziato a conoscere nei mesi scorsi le storie delle persone coinvolte nel progetto e a immaginare i capi di abbigliamento attraverso i bozzetti moda ispirati alle passioni e ai racconti di ciascuno dei protagonisti, Amazon ha celebrato la loro unicità con una vera e propria sfilata di moda, in cui i look sono stati completati attraverso capi e accessori tutti disponibili su Amazon fashion. E’ stata Dalle Piane Cashmere a realizzare i capi pensati dai ragazzi dello Ied Roma.

"Originalità, cura per i dettagli e qualità sono valori che da sempre contraddistinguono la nostra azienda. Caratteristiche, queste, che condividiamo anche con Amazon e i ragazzi di Ied Roma con i quali abbiamo avuto l’immenso piacere di lavorare durante questa splendida iniziativa – ha commentato Leonardo Dondini, responsabile e-commerce dell’azienda Dalle Piane Cashmere – Dress your story ha rappresentato per Dalle Piane Cashmere anche una nuova sfida che ci ha permesso di varcare ampiamente i confini di Prato e scoprire alcuni dei talenti nascenti del mondo della moda di domani".