Dal vino al vintage: idee per il weekend

Oggi in piazza del Mercato dalle 8 alle 13 consueto appuntamento con Terra di Prato, le bancarelle di filiera corta agroalimentare. Domani dalle 9 alle 13 nel cortile del Terminale ci sarà Pianeta verde, il mercatino bio di filiera corta e di economia circolare, organizzato da I’ Gasse e Gas Prato Nord. Sempre domani dalle 9.30 alle 19 circa, ai giardini di piazza Mercatale, torna Mercatale viva”, il mercatino di riuso, collezionismo, oggettistica, abbigliamento e accessori vintage, mentre nello stesso orario in piazza San Francesco ci sarà la Fiera del Made in Italy con prodotti alimentari tipici, specialità regionali e non, manufatti in ceramica e tessuto. Dalle 8 alle 20 invece, in via Soffici, mercato del Consorzio Anva Confesercenti con circa una cinquantina di operatori. Al Garibaldi Milleventi da ricordare che oggi dalle 15 alle 24 e domani dalle 12 alle 24 c’è il Prato Wine Festival, con ingresso libero e degustazione a pagamento. Infine allo spazio fiera di viale Marconi oggi dalle 17 alle 19 e domani dalle 13.30 alle 16 è in programma il Trofeo Drifting città di Prato, a cura di Aci, disciplina automobilistica dall’effetto spettacolare; premiazioni alle 17.