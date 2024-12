Dal vecchio campetto al moderno playground. Si giocherà in via Turchia

Quattro mesi fa era un vecchio campo di basket in disuso e adesso è un playground multidisciplinare e aperto a tutti dove poter giocare a pallacanestro, pallamano e calcetto: è stato inaugurato il nuovo spazio gioco inclusivo e completamente accessibile di via Turchia, tra il Parco Prato e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a pochi metri dal luogo in cui sta sorgendo il nuovo Parco Giocagiò.

L’opera è frutto della collaborazione tra pubblico e privato per andare incontro alle esigenze dell’area e dei suoi abitanti: Comune di Prato e Fondazione Decathlon hanno infatti unito le forze per realizzare la proposta della Pallamano A Ruota Libera per dare alla città un campo multisport pensato per favorire socializzazione, inclusione e integrazione. Calcetto, basket e pallamano saranno le discipline sportive che potrà accogliere.

Grazie al fondo in resina l’area potrà essere usata anche da chi è in sedia a rotelle garantendo così l’accessibilità a tutti. E’ dotato di recinzione e cancello che viene aperto e chiuso da parte di guardie giurate incaricate dal Comune: dal 1 ottobre al 31 marzo dalle ore 8 alle ore 21; dal 1 aprile al 30 settembre dalle ore 8 fino alle ore 23.

"Il playground ha valenza multipla. Intanto è inclusivo perché adatto anche per i ragazzi diversamente abili (sarà proprio l’associazione A ruota libera a gestirlo), poi fa vivere e riqualifica una zona complessa che ha bisogno di attenzioni – afferma la sindaca Ilaria Bugetti - obiettivo che rafforzeremo con l’apertura a brevissimo del secondo Giocagiò della città, qui accanto – e infine è il frutto di una bella collaborazione tra pubblico e privato".