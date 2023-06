Dal circolo aiuto col cuore agli alluvionati

Anche il circolo Quinto Martini ha deciso di aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna devolvendo interamente l’incasso dello scorso 25 maggio. Il bonifico è stato fatto ieri. In tutto il circolo ha inviato alle popolazioni ancora in difficoltà 560 euro. Un gesto arrivato proprio nel giorno della festa della Repubblica, "giorno di felicità, come ha detto il presidente Mattarella, di solidarietà e di dignità, una testimonianza concreta di aiuto e di speranza per il popolo dell’Emilia Romagna, colpita duramente da questa alluvione", hanno sottolineato dal circolo ricordando anche che "partecipazione e solidarietà sono i cardini fondamentali dell’associazione".