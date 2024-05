Dai Lions pratesi un pianoforte in regalo al Rodari

Prato, 23 maggio 2024 – Un gesto di grande generosità e sensibilità quello dei sette Club Lions di Prato, che hanno deciso di donare un pianoforte al Liceo Musicale Rodari in occasione del decimo anniversario della sua fondazione. Questo liceo, diventato un punto di riferimento per l’educazione musicale nella città, ha al centro della sua missione la formazione musicale degli studenti, senza trascurare le discipline comuni a tutti i licei.

La didattica del Liceo Musicale Rodari è caratterizzata da un intenso programma settimanale di lezioni individuali su due strumenti musicali e attività di musica d'insieme, che spaziano dalle piccole formazioni di musica da camera fino alle grandi orchestre. Questo richiede non solo un impegno significativo da parte degli studenti, ma anche la disponibilità di spazi adeguati e attrezzature specifiche, tra cui strumenti musicali che non possono essere facilmente trasportati.

La donazione del pianoforte, pertanto, rappresenta un contributo di fondamentale importanza per la scuola. Il Preside Mario Di Carlo ha espresso la sua profonda gratitudine per questo dono, sottolineando come uno strumento di tale qualità arricchirà ulteriormente le possibilità didattiche offerte agli studenti, permettendo loro di approfondire lo studio del pianoforte in condizioni ottimali.

I Lions di Prato, già noti per il loro costante impegno a favore della formazione dei giovani, hanno ribadito con questa donazione il loro sostegno alla crescita culturale e musicale delle nuove generazioni. La Presidente di Zona, Cristina Bardoni, insieme ai presidenti dei sette Club, ha fortemente sostenuto questo progetto, evidenziando come la musica rappresenti un elemento chiave nello sviluppo educativo e personale dei ragazzi.

L'iniziativa ha trovato un consenso unanime tra i membri dei Lions, che hanno visto in questo gesto una concreta possibilità di supportare la scuola e i suoi studenti, offrendo loro uno strumento che sarà certamente utilizzato con passione e dedizione.

Questo dono, simbolo di collaborazione e generosità, rafforza il legame tra la comunità locale e il Liceo Musicale Rodari, sottolineando l'importanza di investire nelle future generazioni attraverso l’educazione musicale. Un’iniziativa che non solo arricchisce il patrimonio strumentale della scuola, ma che rappresenta anche un incoraggiamento per tutti gli studenti a perseguire con determinazione e passione il proprio percorso musicale.