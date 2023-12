Dai David di Donatello ai 25 remake sul grande schermo. Una commedia che funziona in tutto il mondo

A distanza di otto anni dall’uscita nelle sale, l’opera di Genovese continua a fare il giro del mondo entrando nel Guinness dei primati per numero dei remake cinematografici, ben 25 (gli ultimi in Danimarca e in Islanda). Lo spettacolo è coprodotto dalla Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production; le scene sono di Luigi Ferrigno. Il costo del biglietto varia da 28 a 40 euro, ridotto 20 per under 25, riduzione del 10% per soci Coop. Biglietti su Ticketone o Boxoffice o in biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. In occasione di ogni spettacolo, a partire dalle 20 aperitivo con formula cena ai tavolini del Politeama Bar a cura di È•ra - Agenzia Gastronomika: il costo è di 12 euro con prenotazione consigliata (15 senza prenotazione) via Whatsapp 328 3829633 o per mail a [email protected].