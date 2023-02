Dai campionari ai défilé Con Tipo Prato è alla moda

Prenotazioni aperte per il weekend con Tipo di febbraio, come sempre l’ultimo del mese. Il tema questa volta è "I tessuti alla moda, dai campionari ai défilé". Come fa uno stilista a scegliere i colori e le trame dei tessuti che andranno di moda la prossima stagione? Sabato 25 si proverà a rispondere a questa domanda grazie al campionario del Lanificio Marco Lucchesi, dove gli stilisti studiano i segreti dei tessuti di qualità del passato più recente per progettarne di nuovi. Perché l’abito di grido che si vede sulle passerelle dell’alta moda, spesso, prende la sua prima forma in un archivio storico proprio di un’azienda tessile di Prato. A seguire, sarà possibile visitare anche i campionari della biblioteca-archivio del Museo del Tessuto, normalmente non visibili al pubblico, che custodiscono tessuti anch’essi di grande ispirazione. Al termine, per chi desidera, aperitivo al bar ristorante Schiaccino (15 euro supplementari). Il ritrovo sarà alle 15 in piazza Macelli, l’itinerario sarà a piedi e il costo è 15 euro a partecipante, itinerario a piedi. Info e acquisto biglietti: www.capviaggi.it.

Anche a febbraio ci sarà l’appuntamento per bambini e famiglie, domenica 26 al Centro Pecci, dalle 16 alle 18. "La moda intelligente" è il titolo dell’incontro pensato per bambini dai sei ai dieci anni. Si possono progettare abiti senza sprecare nemmeno un centimetro di stoffa? La risposta è sì. Archizoom, gruppo di architetti radicali fiorentini degli anni Settanta, ha infatti messo a punto un sistema che permette di ottenere abiti senza taglie e senza scarti. Le famiglie approfondiranno le incursioni degli artisti contemporanei nella moda, e realizzeranno con un kit creativo i loro modelli di abiti colorati ispirati al progetto "Vestirsi è facile". Il laboratorio prevede la visita alla mostra Schema 50. Una galleria fra le neoavanguardie (1972–1994). Costo 5 euro a partecipante, [email protected] e acquisto biglietti su www.coopculture.it. E a proposito di storie tessili c’è anche il prossimo appuntamento con Musei in scena, questa domenica alle 15.30 al Mumat, il Museo delle macchine tessili di Vernio. Gli operai e la loro umanità, le fabbriche lungo il Bisenzio: sul palco ci saranno, come sempre, gli attori di Teatro Metropopolare, che stavolta si muoveranno fra carde e telai, nello spazio suggestivo di una storica fabbrica pratese. Ingresso libero, le prenotazioni allo 0574 931065 o 931264 - [email protected]