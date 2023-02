Da Prato a Firenze si andrà in bicicletta

Aspettando la ciclabile

Prato, 20 febbraio 2023 - Una è in fase di realizzazione, l’altra in corso di progettazione definitiva. Si tratta della "superciclabile" Prato-Firenze che dal Pecci dovrà condurre fino al centro di Firenze e della Ciclovia del Sole, il maxi progetto che vuole collegare tutta Europa da Capo Nord a Malta e che transiterà per 11 chilometri anche a Prato. Il primo cantiere a partire è stato quello della Prato-Firenze. All’altezza di viale Marconi, di fronte all’hotel Datini, parte il nuovo tracciato che passa sotto l’autostrada da via Ferrucci, gira verso via Viaccia a Mezzana, via Traversa, via Beccarello, via di Maiano e via Viottolo del Porcile fino a raggiungere il piazzale del museo di fronte al Pecci. La parte di competenza pratese è già stata completata per il primo lotto. Gli altri due saranno terminati entro l’estate, visto che il 31 luglio il finanziamento andrà rendicontato.

La parte fiorentina che si snoda da via Ferrucci al confine con Campi, costeggiando di volta in volta l’autostrada, la Perfetti-Ricasoli, transitando da Peretola e arrivando fino in centro a Firenze, è invece più lunga e complicata. E servirà ancora del tempo per vederla completata. Tornando alla parte pratese il tracciato sarà largo 4 metri, con due corsie per senso di marcia, alberature e illuminazione. Qui l’obiettivo è di trasformare l’intervento in una pista ludico-sportiva, ma anche per gli spostamenti lavorativi fra Prato e Firenze.

Decisamente più ambizioso invece il progetto turistico della Ciclovia del Sole, che nel tronco che riguarda anche Prato si estende per 392 chilometri passando da Firenze, Prato, Pistoia, Bologna, Modena, Mantova e approdando a Verona. La Regione ha stanziato 400.000 euro per la progettazione dando la precedenza al tratto fra Prato e Firenze. Nel territorio pratese arriverà da Capalle (retro I Gigli) per raggiungere viale Marconi, seguirà tutta la ciclabile fino a viale della Repubblica, si immetterà su via Firenze, via Matteotti, via Arcivescovo Martini, costeggerà il Bisenzio fino alla ciclabile Bartali, risalirà su viale Galilei, via Badiani, viale Fratelli Cervi, via Marie Curie, via San Martino per Galceti e infine attraversando la Bardena si collegherà con via Montalese e la zona de La Dogaia. Da qui procederà verso il territorio pistoiese. I fondi sono ministeriali e del Pnrr, quindi entro il 2026 l’opera dovrà essere completata. Molti tratti di ciclabile sono già esistenti, ma andranno allargati adeguandoli agli standard europei.