"Da piazza a piazza". Pronto il percorso

La 35esima edizione di "Da Piazza a piazza" si terrà il 21 aprile. Le due società "Avis Verag" di Prato e "Top Race" di Montemurlo, sono già al lavoro per organizzare la classica gara nazionale di mountain bike. Per i biker più quotati si tratta di un appuntamento da non mancare, inserito nel circuito "Rampitek Series" con due percorsi. Il ritrovo è a Prato nella zona di viale Galilei. Il tracciato Marathon con partenza lungo il Bisenzio alle 10 è di 63 km: Prato, La Briglia, Collina di Prato, Albiano, Javello, Cavallaie, Le Barbe, Luogomano, Luicciana, Lago Verde, Podere Sucini, Migliana, Fonte del Prete, Piastrone, Cai 10, Collina di Prato, Sentiero Aurora, Paleosa, Prato, per un dislivello totale di 1.950 metri. Previsti 4 punti di ristoro lungo il percorso, con servizi di assistenza medica e meccanica, ponte radio, e per il dopo gara docce, lavaggio bici e pasta party.