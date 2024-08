Da comando a rifugio per animali. Salvati cuccioli di gatto e tartarughe

"Per alcuni giorni il comando di via Toscanini si è trasformato in una sorta di rifugio per animale". Tutto vero, nessuno scherzo. Semplicemente nei iorni intorno a Ferragosto la polizia municipale di Montemurlo è stata impegnata in attività diverse dalla solita routine.

Gli agenti, infatti, hanno dovuto far fronte al recupero di tre animali, una tartaruga e due gattini rimasti coinvolti in un incidente. Il 14 agosto un cittadino ha segnalato alla polizia municipale la presenza di una tartaruga di terra europea che si aggirava nel parcheggio di piazza della Costituzione, a pochi passi dal comando. Per evitare che l’animale potesse finire sotto le ruote di qualche veicolo, gli agenti hanno provveduto al suo recupero e salvataggio.

La tartaruga, di sesso maschile, è stata ospitata all’interno di un giaciglio di fortuna, ricavato da alcune scatole di cartone e nutrita con insalata e acqua. Il piccolo rettile per alcuni giorni è diventato la mascotte del comando ed è stato ribattezzato dagli agenti con il nome di “Giustino”.

Dopo Giustino al comando sono arrivati anche due gattini di appena un mese e mezzo di vita. La sera del 16 agosto un cittadino ha segnalato agli agenti che un’auto in via Barzano aveva investito due gattini randagi e poi se n’era andata senza prestare soccorso ai piccoli.

Così i due gattini sono stati recuperati da una vigilessa, che da tempo si occupa di assistenza alle colonie feline, e li ha portati al Comando. Per fortuna le loro condizioni sono apparse migliori del previsto. Nel frattempo gli agenti hanno allertato il numero di Sos animali che si occupa dell’assistenza a cani o gatti randagi (numero telefonico 345 3220066). I volontari hanno preso in carico i due gattini che sono stati portati alla clinica veterinaria dove sono stati sottoposti ad accertamenti. Tutto è bene quel che finisce bene.