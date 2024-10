Da Berna Social Lab. Il conforto è vicino

Un dolore che stritola il cuore. Un lutto prenatale o perinatale sconvolge e lascia smarrita la vita di una coppia. Per trasformare questo dolore in aiuto per altre coppie, da pochi mesi è nata l’organizzazione di volontariato "Da Berna Social Lab". In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza del tutto perinatale, l’organizzazione di volontariato si è presentata alla città con un nutrito pacchetto di iniziative che si terrano nella sede di via della Stufa 10. Sportelli di ascolto, incontri, laboratori, supporto psicologico e assistenza gratuita."L’organizzazione – spiega la presidente Elena Mazzuoli, insegnante e laureanda in psicologia - è dedicata a mio figlio Bernardo, nato morto a gennaio 2023. L’abbiamo fortemente voluta io e il padre Martino Moncada per avere l’occasione di far vivere in qualche modo il nostro bambino e di trasformare la nostra tragedia in qualcosa di positivo per la collettività e per la nostra città.". Aggiunge Mazzuoli: "Abbiamo mosso i primi passi con uno spettacolo teatrale comico con il quale abbiamo potuto finanziare premi per alcuni studenti dell’indirizzo grafico dell’istituto Marconi che hanno realizzato per l’organizzazione logo ed immagini coordinate". Chi volesse mettersi in contatto può accedere alle pagine Facebook e Instagram, scrivere a: [email protected], telefonare al 349-5540805. Con lutto perinatale si definisce l’evento di una morte a partire dalle 28 settimane di gestazione fino ai 7 o 28 giorni dopo la nascita. Secondo alcuni studi nel nostro paese una donna in attesa su sei affronta l’esperienza di un lutto prenatale e perinatale. Questo numero in Italia è intorno ai 150.000 casi annui.

PAGINA A CURA DI MARILENA CHITI