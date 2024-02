Cybersecurity, cultura, turismo. I corsi "digitali" per trovare lavoro

Aperte anche a Prato le iscrizioni alla prima selezione gratuita di "Giovani al Centro - Learning Training Metaverse". Il progetto formativo voluto dalle Acli è realizzato dall’Agenzia Formativa Aforisma ed è stato selezionato dal Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Il percorso offre una formazione professionale gratuita a giovani fra i 18 ed i 35 anni, che non studiano e non hanno un’occupazione. Non solo. Learning Training Metaversepropone ai partecipanti anche esperienze concrete di lavoro in uno dei settori più appetibili ed innovativi di ogg, ovvero il mondo del digitale. Giovani al Centro assicura orientamento, formazione e stage su competenze digitali, strategiche e professionalizzanti, per poi favorire un primo ingresso nel mondo del lavoro, attraverso varie tipologie contrattuali.

La formazione si articola in 21 moduli. I primi due moduli, trasversali per tutti i partecipanti, formano le competenze digitali e strategiche di base. I restanti diciannove moduli a scelta formano invece le competenze professionalizzanti in sei diverse aree: la progettazione multimediale, l’artigianato digitale, la cybersecurity, i percorsi per diventare facilitatore digitale, turismo e cultura, cinema e spettacolo. La scadenza delle iscrizioni è giovedì 29 febbraio. Per informazioni scrivere a [email protected] o chiamare lo 050-2201288. È possibile scaricare il catalogo di tutte le proposte dal sito www.aforismatoscana.net