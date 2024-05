Curcio presenta la sua squadra: "Sicurezza e sport come priorità"

Folla ieri mattina per accogliere i candidati del centrodestra per il Comune di Vernio per le elezioni amministrative di giugno. La lista dei candidati è stata presentata da Jerry’s , il locale verniotto che è riuscito a malapena a contenere i sostenitori della squadra e in molti sono rimasti fuori. "Segno del cambio dei tempi – hanno detto il candidato a sindaco Marco Curcio e l’onorevole Chiara La Porta, intervenuta a sostegno del candidato del centrodestra insieme al sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, il segretario di Fratelli d’Italia, Matteo Mazzanti, il segretario della Lega, Daniele Spada, e quello di Noi Moderati, Simone Spezzano -. E’ lontano il periodo in cui in un Comune come Vernio ci si vergognava a dichiararsi di destra e la vostra numerosa presenza è la dimostrazione che il cambiamento può avvenire".

Curcio ha poi presentato uno a uno uomini e donne che andranno a comporre la squadra: Alessio Stefanini (Capolista), 41 anni, titolare di una impresa artigiana operante nel settore elettrico; Matteo Lombardi, 38 anni, geometra libero professionista; Gabriele Cioni, 21 anni, studente universitario; Riccardo Risaliti, 63 anni, libero professionista; Eleonora Principato, 22 anni, studentessa universitaria; Matteo Puggelli, 22 anni, studente universitario; Giuliana Suvieri 54 anni, dipendente del Ministero dei Trasporti; Mattia Iachetti, 21 anni, dipendente Ministero della Difesa; Nicola Bonacci, 52 anni, dipendente Ministero della Giustizia; Francesca Borchi, 24 anni, studentessa universitaria, Stefania Mugnaini, 64 anni, responsabile di un’azienda tessile; Francesca Storai, 51 anni, dipendente all’Agenzia dell’Entrate.

Il candidato a sindaco ha anche fatto un cenno al programma che accompagnerà la campagna elettorale e poi, in caso di vittoria, la gestione del Comune di Vernio. "Un programma semplice e concreto – ha detto -. Non andremo a proporre opere faraoniche, ma a Vernio ci batteremo su dei punti cardine. Come la sicurezza: ringraziamo i carabinieri per il lavoro che svolgono e ci attiveremo per avere un presidio numericamente più consistente; inoltre, telecamere nelle frazioni in cui mancano. Il decoro, che a volte si ottiene a zero spese, basta un po’ di attenzione in più. Lo sport: deve essere accessibile a tutti e ogni famiglia dovrebbe potersi permettere di mandare i propri figli a praticarne qualcuno. Per questo pensiamo di creare un fondo per aiutare le famiglie che hanno difficoltà a farlo e lavorare sui nostri impianti sportivi, che sono sotto utilizzati. Dare questa opportunità ai nostri ragazzi, vuol dire anche toglierli dalle strade e dalle brutte situazioni che si sono venute a creare anche ultimamente. Son punti che anche gli altri hanno in programma. Mi chiedo: perché non l’hanno fatto fino ad ora?" .

Claudia Iozzelli