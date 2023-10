Cultura giapponese fra kimono e bonsai

Ottobre al Museo del Tessuto, un mese di appuntamenti per conoscere e avvicinarsi alla cultura giapponese. Ecco il calendario delle iniziative collegate alla mostra Kimono. Domani alle 18 verrà presentato il volume "Gli impressionisti e il Giappone", a cura di Francesco Morena, Giunti Editore. Lo studioso, specializzato in arte dell’Asia orientale, ripercorre le tappe dei contatti tra Occidente e Giappone fino all’Impressionismo. Seguirà una dimostrazione di danza tradizionale giapponese a cura dell’associazione giapponese Lailac. Ingresso 3 euro, prenotazione obbligatoria. Una nuova conferenza si terrà sabato 28 alle 17. La storica dell’arte Roberta Orsi Landini parlerà della simbologia e il significato di fiori e piante presenti nei motivi decorativi dei kimono Meisen. A seguire la cerimonia “Via del tè”, una disciplina tipica giapponese che insegna ed educa all’ospitalità. La serata si concluderà con una dimostrazione di cura e potatura dei Bonsai. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Attività di avvicinamento al Giappone e alle sue meraviglie sono state pensate anche per i più piccoli. Si inizia sabato 14 ottobre con la Vestizione del Kimono proposta in due fasce orarie: 15.30-17 per famiglie con ragazzi di 7-10 anni e 17-18.30 per famiglie con bambini 4-6 anni. Prenotazione obbligatoria. Costo 5 euro.