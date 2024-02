Crollo a Firenze, Fiom e Uilm annunciano quattro ore di sciopero

Oltre allo sciopero e alle iniziative di mobilitazione nazionale proclamate, a livello nazionale, da Cgil, Uil e sindacati di categoria a Firenze, Prato e Pistoia, domani i metalmeccanici Fiom e Uilm si fermeranno per 4 ore nella parte finale del turno. Lo comunicano, in una nota, Cgil e Uil Toscana- Firenze, in relazione al disastro di via Mariti. In vista del corteo di domani pomeriggio, i sindacati annunciano che parteciperanno al cordoglio con bandiere listate a lutto e distribuendo garofani bianchi che i partecipanti deporranno sul luogo della strage. "È l’ennesima tragedia che colpisce i lavoratori in continuità purtroppo con la lunga catena di morti sul lavoro che quotidianamente registriamo lungo tutto il territorio nazionale – affermano le organizzazioni – nell’esprimere il cordoglio e la vicinanza alle famiglie degli operai deceduti siamo ancora una volta a denunciare un sistema di appalti e subappalti che non garantisce il rispetto delle norme a tutela della sicurezza".