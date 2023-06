Creatività in movimento Arte e solidarietà al Pecci

Raccolti circa 70 mila euro nel corso dell’iniziativa di beneficenza "Creatività in movimento - Esperienze d’arte nel Parkinson" che si è svolta al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci da una collaborazione tra lo stesso Centro e Fresco Parkinson Institute Italia onlus, fondazione nata con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con malattia di parkinson e parkinsonismi. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della regione Toscana, del comune di Prato e il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Prato. Il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto "Arte e benessere", rivolto alle persone con il Parkinson e alle loro famiglie che prenderà avvio dal prossimo autunno. Sono state oltre 160 le persone che hanno partecipato. Il curatore Francesco Bonami con il mercante d’arte e antiquario pratese Fabrizio Moretti hanno battuto all’asta 20 fra le opere d’arte di pittura e scultura, che sono state esposte nella sala Bianca per tutto il mese di maggio, realizzate da persone con il Parkinson. Al Centro Pecci saranno realizzati laboratori di danza e di arte coordinati da terapeuti adeguatamente preparati in corsi specifici, con l’obiettivo di contribuire a migliorare i sintomi del Parkinson. Ci sono studi che hanno dimostrato come danza e arte abbiano un effetto benefico sulle capacità motorie, favorendo anche il miglioramento del tono dell’umore e una maggiore capacità di relazione con gli altri. Questa esperienza si affianca ad altre già attivate al Pecci per i malati di Alzheimer, per favorire l’inclusione sociale degli anziani e sviluppare nuove abilità.