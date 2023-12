"Crea la Calza della Befana con i Laboratori Tessili di Riciclo Creativo"

Filati, stoffa, bottoni, cenci e stracci, tutto sarà trasformato nella calza della befana. È la magia dei Laboratori tessili di riciclo creativo, un’iniziativa partita il 5 dicembre scorso al Mumat, museo delle macchine tessili – che durerà fino al 5 marzo – che propone ogni primo martedì del mese un modo diverso per riutilizzare lana e prodotti tessili. Promosso dal Comune di Vernio e dalla Fondazione Cdse il calendario di incontri è dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni ed è in collaborazione con "Auser La sartoria" di Vernio. Martedì 2 gennaio alle 16 sarà la volta della calza della Befana con il laboratorio "Calzettona colorata", a seguire è prevista una piccola merenda per i bambini partecipanti. Info: Fondazione Cdse 0574 942476.