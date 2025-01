Cosimo I, ultimi giorni per visitare la mostra

Il mese di gennaio, dopo l’Epifania, al museo archeologico "Nicosia" di Artimino, prosegue con gli appuntamenti organizzati eventi in occasione della mostra "Cosimo I Magnus dux Etruriae". Il museo, infatti, chiude la mostra dedicata a Cosimo I de’ Medici, inaugurata lo scorso novembre per celebrare il 450° anniversario della sua morte. L’esposizione ha svelato un aspetto meno conosciuto della dinastia medicea: la profonda passione per l’antichità etrusca, condivisa da Cosimo I e dai suoi discendenti Cosimo II e Cosimo III. Domenica 12 gennaio, il pubblico avrà l’ultima occasione per visitare la mostra con una guida esperta. Alle 16, avrà luogo una visita guidata speciale, durante la quale si potrà scoprire la figura di Cosimo I.

Il costo è di 3 euro a partecipante, più 2 euro d’ingresso al museo. Invece domenica 19 gennaio si terrà un curioso laboratorio. Come iniziare il 2025 con un tocco di mistero e creatività? Il museo archeologico aspetta i bambini per "Auguri Geroglifici", un’attività coinvolgente che trasforma la storia in arte e le tradizioni antiche in emozioni moderne, scoprendo che gli antichi Egizi celebravano l’anno nuovo non a gennaio ma durante l’estate, con l’inondazione del Nilo. Nell’occasione, creavano piccoli contenitori decorati, le "fiaschette del Nuovo Anno", che venivano donati come portafortuna. Durante il laboratorio di domenica 19 gennaio, i partecipanti potranno realizzare una copia personalizzata di questo antico oggetto, partendo dal frammento ritrovato nel Tumulo di Montefortini, incidendo un messaggio di auguri in geroglifico. Per bambini dai 7 anni. Il costo è di 3 euro a partecipante, più 2 euro d’ingresso al museo. Prenotazione obbligatoria: 055 8718124 o [email protected].