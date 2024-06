COSA VEDERE AL CINEMA

Al cinema sotto le stelle al Castello dell’Imperatore il cielo si tinge di giallo e mistero: appuntamento questa sera, infatti, con "Assassinio a Venezia" (ore 21.45). Il cinema Eden propone invece per oggi

la seconda parte di "L’arte

della gioia", diretto da Valeria

Golino. Sempre all’Eden è possibile vedere "Inside Out 2"

(17-18.45- 21) e "Fuga in

Normandia" (17-18.45-21). Al cinema del Centro Pecci oggi alle 16,15 è in programmazione Vermin - vermines (vers. it.); alle 18,15 "The animal kingdom" (vers. it.), e alle 20.45 "Kind of kindness" (v. or. sott. it.).