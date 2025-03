Cosa hai in testa? Con MetRagazzi

Con MetRagazzi domenica alle 17 nuovo spettacolo al Metastasio: è Cosa hai in testa?, un progetto di Natiscalzi DT diretto e coreografato da Claudia Rossi Valli che ha scritto anche i testi e ne è interprete insieme a Chiara Esposito e Elena Grappi. Vincitore di Premio Scenario Infanzia 2024, Cosa hai in testa? racconta la storia di un’amicizia tra due bambine, Ele e Vale, che sono migliori amiche. Una delle due è un po’ speciale, forse diversa da tutti gli altri: al posto dei capelli ha rami e foglie, una chioma magica da cui può uscire tutto ciò che immaginano… Ecco così che grazie allo spettacolo, sfruttando i linguaggi della danza e della figura come armonici messaggeri delle correnti emotive, si passa dallo stupore al desiderio di spensieratezza e gioco, dagli inverni alle rinascite esistenziali e tutto è un inno alla vita, ai suoi fuochi di artificio, ai suoi slanci oltre i confini terrestri, ai suoi corvi neri che sorvolano e atterrano sui nostri terreni vulnerabili. Cosa hai in testa? attraversa con delicatezza il mondo complesso delle emozioni, per mostrare che è normale incontrare momenti dolorosi ma che ad ogni inverno segue una primavera, sottolineando l’importanza dell’empatia e il ruolo fondamentale che hanno coloro che ci amano nel sostenerci nel nostro percorso di crescita. Biglietti 6 euro ragazzi, 7 adulti anche sul sito del Met