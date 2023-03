Corso per diventare volontari

Al comitato di Prato della Croce Rossa in via del Cilianuzzo 79 prende il via il nuovo corso di formazione per diventare un volontario. Il corso è composto da una parte introduttiva sulle origini e sulla storia delle attività di CRI e l’organizzazione del comitato pratese. C’è una parte sanitaria sul primo soccorso: riuscire a lavorare in sicurezza, conoscere la "catena del soccorso" ed essere in grado di fornire il primo e più essenziale aiuto a chi si trova in difficoltà. I volontari, infatti, offrono il loro sostegno alle comunità e alle persone in stato di vulnerabilità con soluzioni concrete per rispondere in maniera efficace ai bisogni, In situazione di emergenza i volontari sono la risposta per operare con urgenza. Per le informazioni inviare un mail a: ufficio. [email protected]