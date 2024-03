Corso gratuito online per tutti i disoccupati

E’ in partenza il corso gratuito online, rivolto a disoccupati, per addetti alla dichiarazione dei redditi 730. Ad organizzarlo, tramite il fondo Forma.temp, è Eurointerim Servizi. Le lezioni inizieranno in particolare il 25 marzo e si concluderanno il 23 aprile 2024,

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, per un totale di 120 ore.

Svolgendosi online, tramite piattaforma GoTo,

al corso possono partecipare disoccupati residenti

in tutta Italia, senza alcuna limitazione.

Argomenti trattati saranno la gestione dell’ufficio fiscale, la compilazione del modello 730 e la gestione della comunicazione in entrata e in uscita. Ovvero, tutte le competenze utili per lavorare presso

caf o studi professionali.

Per iscriversi al corso, che appunto è gratuito e online, per avere ulteriori informazioni o per consultare tutti i corsi gratuiti in partenza basta collegarsi al portale: eurointerimservizi.it.