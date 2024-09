Corso di digital marketing per i negozianti

Diventare negozi eco-friendly e farsi conoscere. Come si fa? Con il corso di digital marketing in partenza stasera, pensato per chi ha un negozio o un’attività a Carmignano.

"Carmignano è un Comune "virtuoso", premiato per le sue politiche green e anche i nostri negozi - spiega l’assessore alle attività produttive Dario Di Giacomo - devono avvantaggiarsi di questa peculiare caratteristica territoriale". Il Comune propone un corso veloce e gratuito di tre lezioni, rivolto a negozianti e commercianti. "Perché eco-friendly? Perché ai partecipanti – aggiunge l’assessore Di Giacomo – sarà richiesta una collaborazione per promuovere buone pratiche ecologiche". In particolare di raccontare in un video la sostenibilità, di promuovere il consumo responsabile, di limitare la plastica monouso nelle vendite al pubblico. Prima lezione sarà sul tema "personal branding" ovvero costruire un marchio personale, la mission, comunicazione, ottimizzazione dei profili social.

La seconda (19 settembre) su "Strategie di content marketing: creazione contenuti e coinvolgimento "audience", fotografia e video digitali, engagement, networking per aumentare i follower. E l’ultima (26 settembre) sul tema "Analisi risultati e crescita: tecniche per misurare il successo, gestione pubblicità e collaborazioni, pianificazione strategie pubblicitarie". Le lezioni (ore 21) si terranno nella saletta della biblioteca di Seano a cura di Silvia Todesca, formatrice, esperta di teatro e storytelling e del video maker Filippo Basetti. Info e iscrizioni in biblioteca: 055 8705520.