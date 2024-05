Corsi per Oss. Ecco come candidarsi

L’Azienda Usl Toscana

centro fa sapere che è stata prorogata, da parte di Estar,

la scadenza dei termini per la presentazione delle domande per la selezione pubblica per l’ammissione ai "Corsi abbreviati per Operatore

Socio Sanitario" (corso di 400 ore riservato a chi possiede l’attestato di qualifica di Addetto all’Assistenza di Base

o equipollente) per l’anno formativo 2024 - 2025. Per presentare domanda c’è tempo fino alle ore 12 del 14 giugno. Niente cambia invece per i Corsi di formazione base,

1000 ore, per Operatore Socio Sanitario, la cui scadenza resta confermata per il 14 giugno

alle 12. I bandi sono pubblicati nella sezione "Altri avvisi" del sito internet di Estar. In Asl Toscana Centro saranno previsti diversi corsi. Nella sede di Prato la classi totali saranno massimo 4 (o 2 corsi 1000 ore e 2 corsi abbreviati, oppure

1 corso 1000 ore e tre corsi abbreviati).