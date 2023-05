Corsi di nuoto Aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioni ai corsi di nuoto intensivi estivi; per presentare richiesta c’è tempo fino

a martedì 27 giugno. I corsi, promossi con il Cgfs Prato, sono rivolti a bambini e ragazzi dai 5

ai 17 anni (da 15 a 17 anni non è possibile usufruire del trasporto con pulmino) e si svolgeranno a Prato alla piscina Galilei (via Marradi, 3) nel mese di giugno - dal 12 al 30 giugno - dalle 11,20 alle 12 e alla piscina San Paolo (via Galcianese) per il mese di luglio- dal 3 al 28 luglio- sempre nell’orario dalle 11.20 alle 12, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi.

Le iscrizioni vanno presentate allo Sportello al cittadino del Comune di Montemurlo (piazza Don Milani, 3) dal lunedì al venerdì dalle 8, 30

alle 13. Per informazioni 0574-558341.