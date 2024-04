Corsi cultura generale. Tempo di proposte. Il bando è on line

Al via la raccolta di proposte per i corsi di cultura generale promossi dal Comune e organizzati dalla Lazzerini che si svolgeranno da ottobre 2024 a giugno 2025. Oltre a rappresentare uno strumento di crescita individuale ed insieme una positiva forma di utilizzo del tempo libero, i corsi hanno infatti favorito, negli anni, il rafforzamento della collaborazione fra l’amministrazione comunale e le associazioni, organizzazioni e soggetti privati del territorio che operano nel campo dell’arte, della creatività, delle lingue straniere e di altre discipline. Fino a mercoledì 29 maggio le associazioni e i professionisti in possesso di Partita Iva interessati potranno presentare le proprie proposte di corsi che dovranno riguardare le seguenti materie: lingue, cultura scientifica, informatica, teatro, musica, arti visive, cinema, scrittura, benessere. I soggetti interessati a realizzarli possono consultare l’avviso e presentare la domanda, esclusivamente via mail, usando i modelli scaricabili dal sito del Comune di Prato www.comune.prato.it (sezione altri bandi e avvisi), a partire da oggi. Una commissione tecnica esaminerà le proposte pervenute selezionando le candidature sulla base di criteri predeterminati e stabilirà anche i luoghi di svolgimento di ciascun corso.