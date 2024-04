Corsi cultura generale: le proposte

Al via la raccolta di proposte per i corsi di cultura generale promossi dal Comune di Prato e organizzati dalla Biblioteca Lazzerini che si svolgeranno da ottobre 2024 a giugno 2025. L’amministrazione comunale vuole continuare a promuovere la realizzazione nei propri spazi di corsi di educazione permanente e di cultura generale finalizzati all’arricchimento del bagaglio di conoscenze dei partecipanti in diversi campi.

Fino a mercoledì 29 maggio le associazioni e i professionisti in possesso di Partita Iva interessati potranno presentare le proprie proposte di corsi che dovranno riguardare le seguenti materie: lingue, cultura scientifica, informatica, teatro, musica, arti visive, cinema, scrittura, benessere. I soggetti interessati a realizzarli possono consultare l’avviso e presentare la domanda, esclusivamente via mail, usando il Modello A e Modello B - consultabili e scaricabili dal sito del Comune di Prato www.comune.prato.it (sezione altri bandi e avvisi). Ogni soggetto, singolo o associazione, potrà proporre un solo corso, ad eccezione delle lingue, dell’informatica e dei corsi da svolgersi la mattina e il pomeriggio, i quali potranno essere fino a due. Una Commissione tecnica esaminerà le proposte pervenute selezionando le candidature sulla base di criteri predeterminati e stabilirà anche i luoghi di svolgimento di ciascun corso. Info: Biblioteca Lazzerini, telefono 0574 1837841, e mail: [email protected]