Corsa di solidarietà La carica dei 500 per la "Sunset Run"

Il gran caldo forse spaventa un po’, ma è tutto esaurito per la "Sunset Run", la manifestazione promossa dall’Ordine dei commercialisti che ormai è un appuntamento tradizionale nel segno dello sport e della solidarietà dell’estate pratese. Le iscrizioni sono andate oltre ogni più ottimistica attesa: sono 500 i partecipanti alla gara non competitiva - corsa di 10 chilometri o camminata di 5 - ormai giunta alla quarta edizione. L’appuntamento è per stasera a partire dalle 19,50. I partecipanti partiranno dal Palazzo delle professioni, in via Pugliesi, per attraversare il centro della città e arrivare al Lungobisenzio.

Si cammina e si corre per due buone cause. Il ricavato della gara quest’anno infatti andrà alle associazioni Communitas per l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna e Gefyra per famiglie affidatarie e adottive, molto attiva nel nostro territorio. Impegnati per la buona riuscita della manifestazione i professionisti Gianni Roselli, che ha coordinato il progetto, Caterina Rossi, Valentina Lombardi, Michele Scopelliti, Arturo Totti, Filippo Bellini, Gianni Tempesti. C’è la possibilità di scegliere tra una corsa e una camminata non competitive, rispettivamente di 10 e 5 chilometri, ritrovo alle 19.15. Dal centro storico i partecipanti si dirigeranno in particolare verso piazza San Marco e poi sul sentiero Fausto Coppi verso il ponte Datini. Sulla ciclabile il bivio: chi fa il percorso corto (5 chilometri) percorrerà la pista di viale Galilei tornando verso il chiosco e poi verso il centro, chi invece ha deciso per il lungo si spingerà fino a Santa Lucia prima di tornare verso la ciclabile e riguadagnare il centro storico. L’arrivo è in via Verdi. Al traguardo, nel giardino del Palazzo delle professioni, ad attendere i partecipanti ci sarà un aperitivo e la musica dal vivo dei Dedalus.

L’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Prato e di Uisp-Sport per tutti. Decisivo il ruolo degli sponsor, in primo luogo Istituto Diagnostico Santo Stefano con Manteco, Manifattura Emmetex, Sistemi Promos, Alco Group, Allianz, Daykem srl, IBL Banca, Cad 93, Gruppo Simtel, Monducci Trasporti, Nuova Termoidraulica record, Stiip srl, Gruppo Colle, Modul Block e Machem.