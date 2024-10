Coop sociali, il nuovo contratto: "Più risorse e tariffe adeguate"

Plauso per l’atteso rinnovo del contratto collettivo nazionale per i lavoratori delle cooperative sociali, ma con qualche avvertenza. A farlo è Gabriele Alberti, consigliere comunale Pd. "In relazione agli impegni presi dalle amministrazioni a tutti i livelli, partendo dalla Regione Toscana per arrivare ai Comuni, è fondamentale dare immediate risposte come chiedono i rappresentanti delle cooperative", dice l’esponente dem. Alberti pensa al valore dei contratti degli operatori "già bassi" e che "ha risentito in modo forte dell’inflazione. Elemento non banale, perché incide nella capacità di trovare i professionisti da impiegare nell’ambito delle cooperative sociali". Secondo Alberti il passo da fare riguarda "l’adeguamento delle tariffe altrimenti si rischia di mettere in crisi il sistema e i lavoratori". E’ per questo motivo che il consigliere ritiene indispensabile "individuare le risorse necessarie per sostenere il rinnovo contrattuale ed avviare un percorso sui temi della sostenibilità economica e qualità dei servizi e del valore del lavoro". Temi affrontati nell’incontro convocato a fine settembre dal presidente regionale Eugenio Giani con le Centrali cooperative-settore sociale - organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil: su questi temi il Governatore ha assunto l’impegno di approvare un atto di giunta che riconosca il rinnovo contrattuale e determini le risorse per sostenere l’impegno economico assunto dalla cooperazione sociale verso soci nei e lavoratori.