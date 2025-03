Coop Liguria cerca cento giovani talenti

Coop Liguria è alla ricerca di 100 giovani talenti da inserire in un progetto di formazione intensiva finalizzato allo sviluppo di figure di responsabilità, sia nei punti vendita sia presso la sede centrale.

L’azienda è interessata a candidati con laurea triennale o magistrale in qualsiasi disciplina, oppure in possesso di diploma, di età inferiore ai 30 anni (come previsto dalla normativa sull’apprendistato).

È richiesta inoltre la disponibilità al lavoro full time su turni, dal lunedì alla domenica con riposo settimanale, oltre alla flessibilità negli spostamenti tra i diversi punti vendita Coop Liguria. Per candidarsi: coopliguria.intervieweb.it/it/career.

Tra le posizioni aperte pubblicare sul sito, anche quella per addetti alla vendita per l’Ipercoop Le Terrazze a La Spezia.