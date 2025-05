Controlli su territorio, strade e locali. Il servizio anti-rapine dei carabinieri

Carabinieri di "rinforzo" sono già operativi in Val Bisenzio e nei Comuni medicei per controllare il territorio, giorno e notte. La compagnia carabinieri di Prato, nei giorni scorsi, ha predisposto e coordinato servizi straordinari nei comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo, Poggio a Caiano e Carmignano per contrastare il fenomeno delle rapine e dei furti nelle abitazioni e attività commerciali. Nelle ultime settimane si sono registrati episodi preoccupanti di "spaccate" ad attività commerciali a Vernio e a Seano, senza contare i tentativi di furto nelle case. Si era riunito anche il Comitato per la sicurezza in Prefettura a Prato.

Questi servizi straordinari dei carabinieri, effettuati d’intesa con la Prefettura, hanno riguardato le fasce orarie e le località più sensibili ed hanno portato i primi buoni risultati. Lungo le strade sono state controllate decine di veicoli e persone, e sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di 6mila circa.

Al momento, sono stati controllati quattro locali di pubblico ritrovo nonché numerosi soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale. I militari di rinforzo impiegati arrivano dalla Compagnia di Intervento Operativo dal 6° Battaglione Carabinieri Toscana.

Si tratta di personale altamente specializzato nel controllo del territorio che, a seconda delle diverse emergenze operative, supporta le attività delle strutture territoriali per conferire maggiore efficienza al dispositivo, in chiave non solo repressiva, ma soprattutto preventiva.

L’obiettivo dei servizi straordinari di controllo del territorio è intercettare i malviventi gravitanti in zona, o soltanto in transito, al fine di prevenire, ed eventualmente reprimere, la commissione di delitti, rassicurando al contempo la cittadinanza mediante l’impiego di un dispositivo altamente visibile cioè i lampeggianti sui veicoli e le divise ben riconoscibili dei militari.

Già a partire da questa settimana sono stati impiegati circa 20 carabinieri, in orario sia diurno che notturno. I controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale. Il fenomeno dei furti in case e negozi, purtroppo, non conosce sosta e alcune intrusioni nelle case sono state segnalate nei giorni scorsi, avvenute peraltro di giorno, a Carmignano e Poggio a Caiano.

M. Serena Quercioli