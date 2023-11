Controlli in via Marx. Pusher cede dosi di droga. Arrestato dai carabinieri

Lo scambio delle dosi di droga tra pusher e cliente è avvenuta sotto gli occhi dei carabinieri nei giardini di via Carlo Marx. Un gesto fulmineo e repentino che non è sfuggito ai carabinieri della Compagnia di intervento operativo del 6 Brigata ’Toscana’, che sono entrati in azione l’altra notte insieme ai colleghi della stazione pratese, nel corso di servizio finalizzato alla tutela della sicurezza urbana ed al contrasto dello spaccio di stupefacenti. A finire nei guai è stato un marocchino di 25 anni, senza fissa dimora, censurato, irregolare sul territorio nazionale, che si aggirava vicino all’area verde di via Marx.

Il ragazzo è stato tenuto d’occhio fino a quando si è incontrato con un egiziano di 56 anni, senza fissa dimora, al quale cedeva qualcosa. Grazie ai controlli i militari hanno scoperto che il marocchino aveva ceduto sei involucri in cellophane, due dei quali contenenti quasi due grammi di cocaina e gli altri quattro contenenti oltre nove grammi di hashish. Addosso al 25enne, i carabinieri hanno rinvenuto cento euro, somma ritenuta provento di spaccio.

Il marocchino è finito in manette per spaccio di sostanza stupefacente ed è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia dei carabinieri in attesa del rito direttissimo. Droga e denaro sono stati sequestri.