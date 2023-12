Contratto a 48 dipendenti. Valpizza: ecco lo stipendio

L’azienda è ancora ferma, ma lo stipendio arriverà. Nonostante non siano ancora ultimati gli importanti investimenti per l’ammodernamento dello stabilimento di via don Facibeni a Casale, tutti i dipendenti ex Gegè saranno assunti da Valpizza, subentrata nella produzione, a partire dal prossimo 2 gennaio 2024.

"Per tutti i lavoratori è un momento che definirei storico, per l’azienda la concretizzazione di un impegno morale e sociale nei confronti di persone che da quasi un anno sono in cassa integrazione e che hanno vissuto momenti difficili – commenta Marco Setti, Ceo di Valsa Group di cui fa parte Valpizza srl, la società che ha rilevato la ex Gegè – Abbiamo voluto evitare soluzioni penalizzanti procedendo alle assunzioni che saranno formalizzate nei prossimi giorni. A partire dal 2 gennaio i lavoratori saranno impegnati in percorsi formativi e via via verranno impiegati in attività propedeutiche all’avvio della produzione; sarà possibile anche il ricorso a qualche ammortizzatore sociale ma comunque tutti hanno fin d’ora la certezza del posto di lavoro".

L’annuncio sui contratti fa seguito all’accordo preliminare definito l’altro giorno, con l’assistenza di Confindustria Toscana Nord, con le organizzazioni sindacali pratesi. Sono 48 i dipendenti che verranno assunti per essere impiegati in Valpizza, società costituita in Valsamoggia (Bologna) nel 1992 e che dal 2020 è parte del gruppo Valsa, specializzato nella produzione di pizze per il canale retail e food service e che esporta i propri prodotti in più di 40 paesi in tutto il mondo. Ad oggi il Gruppo Valsa, che nel suo settore è fra le prime tre realtà a livello nazionale, conta 6 sedi e 10 stabilimenti produttivi con più di 300 addetti e un fatturato superiore ai 100 milioni di euro.

L’acquisizione dello stabilimento Valpizza di Prato - 7000 metri quadrati con, a regime, tre linee di produzione - rappresenta un tassello fondamentale di un più ampio piano di espansione del gruppo, che prevede investimenti di oltre 10 milioni di euro di cui 78 su Prato.

"Avremmo voluto avviare l’attività a gennaio e per questo abbiamo lavorato molto intensamente – conclude Marco Setti –. Oggi i consistenti interventi sull’immobile sono praticamente ultimati, ma ci sono ritardi nella consegna dei macchinari: da qui la necessità di posticipare l’inizio delle attività. Abbiamo voluto una soluzione che premiasse i lavoratori e siamo riusciti, grazie al lavoro di mediazione delle organizzazioni sindacali, a trovare un accordo in grado di tutelare gli addetti nel rispetto degli impegni presi con la Regione Toscana e il Comune di Prato. Le relazioni con le istituzioni locali sono eccellenti e l’atto di responsabilità che realizziamo con l’assunzione è in sintonia con il clima di fiducia che si è instaurato fra tutte le parti in causa".