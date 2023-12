Contest fotografico sui mestieri

Per sostenere i progetti dell’associazione Pamat in difesa dei minori, torna "Clickiamo Prato", il contest fotografico dedicato in questa edizione a "Antichi e nuovi mestieri". Le immagini dovranno essere realizzate con macchine fotografiche digitali o smartphone e recapitate entro 27 gennaio ai punti: Bolognini fotografo, piazza Ciardi 30 (dal martedì al sabato 9-13;15:3019:30); Fotoclub Centro sperimentale di fotografia, via 7 Marzo 15 (venerdì dalle 21.30 alle 23.30); Fotoclub II Bacchino, via Genova 15 (giovedì dalle 21.15 alle 23.30); Gruppo fotografico Imago club, via Leonello Maiani 5 ,Coiano (lunedì dalle 21.15 alle 23.30) Le immagini partecipanti al contest verranno pubblicate sulle pagine social della Pamat per essere votate. Saranno esposte in una mostra fotografica alla biblioteca Lazzerini a febbraio.