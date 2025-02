Conterno svela tutti i segreti del Barolo

Roberto Conterno, in assoluto uno dei più importanti nomi dell’arte di fare vino in Italia, sarà ospite dello spazio BesteHub della nostra città in occasione di un evento aperto al pubblico alle 21. L’incontro, moderato da Giorgio Bernardini, si inserisce nel programma Be-Cult, iniziativa promossa da Beste per creare un ponte tra imprenditoria, cultura e innovazione.

Sarà l’occasione per incontrare e dialogare con il viticultore Conterno, ben noto per aver profuso impegno nella costante valorizzazione del Barolo all’insegna della qualità. La manifestazione di giovedì è finalizzata ad approfondire la cultura dell’eccellenza, principio inderogabile per un produttore i cui vini si sono sempre posti ai vertici del mercato non soltanto nazionale.

Sarà il momento ideale per uno scambio di idee sul concetto stesso di qualità che partendo dal vino sarà declinato in tutti i suoi molteplici aspetti, con particolare riguardo al mondo del tessile. Prima dell’incontro si terrà una degustazione esclusiva con una selezione curata da Roberto Conterno al Ristorante La Tignamica, che vedrà la presenza di vini come il Gattinara, la Barbera, l’immancabile Barolo e la Riserva Monfortino.

Sarà anche l’occasione per affrontare la non trascurabile questione della importanza dei tappi, che l’azienda Conterno controlla singolarmente per evitare anche quelle minime imperfezioni che potrebbero arrivare a compromettere il vino. Parteciperanno alla serata produttori ed esperti tra cui rappresentanti delle cantine Frascolla, l’enologo Cellai e Pierazzoli, fondatore delle Tenute di Cantagallo e Le Farnete. (G.G.G.)