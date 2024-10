Contabilità, bilanci e dichiarazioni fiscali

1 IMPIEGATO CONTABILE

Un’azienda di Prato è ancora alla ricerca di un impiegato amministrativo contabile. La figura selezionata si occuperà della tenuta della contabilità, della redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali. Imprescindibile, ai fini della selezione, esperienza pregressa maturata in studi professionali. L’impresa in questione proporrà al candidato un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sarà valutato sia un orario di lavoro full time che un orario part-time, anche a seconda delle esigenze della persona scelta. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, sulla quale è possibile trovare i riferimenti per inoltrare la candidatura. (Rif.:PO-235005)