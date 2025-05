Consiglio dei ragazzi. Ci sono i primi eletti

Finalmente anche il Comune di Montemurlo avrà il suo primo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, un obiettivo perseguito da tempo e con forza dalla presidente del Consiglio comunale, Federica Palanghi e che adesso si concretizza con l’elezione dei rappresentanti degli studenti. Ad andare alle urne sono stati tutti gli studenti della scuola media Salvemini- La Pira, mentre gli alunni di quarta e quinta della primaria della scuola paritaria Ancelle Sacro Cuore voteranno nel primo pomeriggio. Tre le liste presentate dagli studenti, la lista 1 "La Montemurlo dei Ragazzi", presentata dalla Scuola Ancelle Sacro Cuore, la lista 2 "Sognando Montemurlo" e la lista 3 "Insieme per l’Ambiente", entrambe della scuola Salvemini La Pira per un totale di 28 studenti a contendersi lo scranno di consigliere dei ragazzi. L’insediamento degli eletti si svolgerà il 27 maggio in Sala Banti, durante il quale sarà proclamato anche il sindaco o la sindaca dei ragazzi. "Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazzi è un vero e proprio esercizio di democrazia e vuole rendere partecipi gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado alla vita politica e pubblica della loro comunità.- sottolinea la presidente Federica Palanghi -. Insieme al sindaco Calamai, abbiamo fatto visita al seggio elettorale ed eravamo tutti molto emozionati. Un ringraziamento speciale va alla professoressa Elena Romanelli della Salvemini La Pira e a tutti gli altri docenti per aver accolto con grande impegno questo progetto". Tra i principali scopi del consiglio, che dura in carica due anni ed è composto da 16 consiglieri c’è quello di far conoscere le istituzioni ed il loro funzionamento, educare alla partecipazione e far capire come rappresentare i bisogni e le necessità individuali e collettive.