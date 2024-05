Consiglieri di quartiere: "Serve la cura degli spazi"

"Creare un gruppo di lavoro per ogni frazione, composto dai soggetti presenti sul territorio - circoli, parrocchie, società sportive, associazioni del volontariato - ed amministrazione con un assessore delegato ed il consigliere di zona del sindaco". E’ con questa proposta concreta che Prato merita, la lista sostenuta da Azione, Italia Viva, Libdem e Psi pone l’attenzione sul tema delle frazioni.

"Questo nuovo strumento di lavoro dovrebbe gerarchizzare le priorità e programmare gli interventi necessari – spiega il candidato sindaco di ‘Prato merita’ Mario Daneri -. Perché portare le frazioni al centro non sia solo un bello slogan ma un vero programma: bisogna avere una visione per il futuro di queste zone, un progetto che chi ha amministrato finora non ha avuto".

Per la lista liberaldemocratica e riformista bisogna rigenerare e ripensare le frazioni di Prato perché divengano "sempre di più luoghi di inclusione sociale, innovazione e sostenibilità", attraverso una forte sinergia tra Comune e partecipazione dal basso con la creazione di nuove figure di riferimento. "L’assessore con delega specifica e il consigliere del sindaco - un carico fiduciario e gratuito - dovrebbero avere il compito di raccogliere tutte le informazioni necessarie per dar vita ad un programma di legislatura per contrastare disuguaglianze ambientali, sociali ed economiche che negli ultimi anni sono aumentate", chiosa Daneri.

La priorità deve andare alla riqualificazione, alla creazione di spazi per attività sociali e culturali, luoghi di incontro, giardini pubblici. "Bisogna porre ascolto ai bisogni delle persone, supportare le associazioni sportive e del volontariato, così come i circoli e le parrocchie, spesso unici punti di aggregazione – spiega ancora Daneri -. Discorso analogo può farsi per le attività artigianali e del commercio che resistono fra mille difficoltà. Ritengo i negozi di vicinato essenziali e ritengo che siano allo stesso tempo sentinelle del territorio e aiutino legalità e sicurezza. Nelle frazioni le occasioni di socialità sono minime: mancano luoghi adeguati".