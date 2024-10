Consiagservizi. Quattro posti. Ecco i bandi

Consiag Servizi Comuni ha indetto quattro selezioni per altrettanti profili da inserire all’interno dell’azienda: un operaio addetto agli impianti energetici e idraulici, un apprendista operaio per la manutenzione delle infrastrutture viarie, un apprendista impiegato tecnico da assegnare al servizio infrastrutture viarie e/o al servizio gestione beni immobili, e un operaio addetto alla cura e gestione del verde. Per l’operaio addetto agli impianti energetici il rapporto sarà a tempo indeterminato e il trattamento economico è di terzo livello. La sede di lavoro è la provincia di Prato. Sono richiesti il diploma di istituto professionale con indirizzo specifico nel settore e almeno due anni di esperienza sul campo, oppure la licenzia media e almeno 4 anni di esperienza. Per l’apprendista addetto alla manutenzione delle infrastrutture viarie il contratto durerà 30 mesi con un inquadramento di secondo livello. Il candidato sarà inserito in turni di reperibilità e anche in questo caso la sede di lavoro è Prato. Fra i requisiti anche un diploma di istruzione secondaria di primo grado e avere meno di 29 anni. Per l’apprendista impiegato tecnico infrastrutture viarie apprendistato è di 30 mesi, inquadramento quarto livello, sede di lavoro Prato, mentre sul titolo di studio viene richiesto un diploma di costruzioni, ambiente e territorio, o titolo equipollente, o un diploma di perito industriale in edilizia. Per iscriversi a uno dei tre bandi https://www.consiagservizicomuni.it/ la scadenza delle selezioni è il 15 ottobre. Le domande, a cui va allegato il curriculum firmato e una fotocopia di un documento di identità, via mail a a [email protected]. Infine il bando per operaio addetto al verde. E’ richiesta la licenza di scuola media con esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore o in alternativa il diploma di istituto tecnico agrario con esperienza lavorativa di almeno 6 mesi. Domande entro il 27 ottobre