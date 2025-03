Consiag, si valutano profili per impiegato amministrativo e coordinatore del servizio It

Prato, 8 marzo 2025 - Dopo le tre assunzioni di inizio anno, il 2025 di Consiag Servizi Comuni prosegue con altri due bandi per formare una graduatoria di candidati idonei al ruolo di coordinatore del servizio It e di impiegato amministrativo. Parliamo di una società che si occupa di effettuare servizi in favore dei Comuni soci nei territori delle province di Prato, Firenze, Pistoia e che da anni vede crescere i propri settori di competenza. Se a gennaio la società ha ricercato figure da inserire come tecnico informatico elettronico, apprendista impiegato tecnico e apprendista operaio, adesso le selezioni riguardano altre due figure specifiche da ricoprire in azienda.

Entrando nel dettaglio delle procedure, si comincia da quella per il profilo di impiegato amministrativo. Viene richiesto il diploma di amministrazione finanza e marketing accompagnato da almeno un anno di esperienza in ambiti amministrativi, contabilità, uffici preposti alle relazioni con il pubblico. In alternativa si richiede la laurea triennale in Economia aziendale (L-18), Economia e commercio (L-33), Informatica (L-31), Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze politiche (L-36). O ancora la laurea magistrale in Scienze dell’economia (LM-56), Giurisprudenza (LMG/01). Oltre all'ottima conoscenza del pacchetto Office e dell'italiano, si chiede anche una buona conoscenza della lingua inglese attestata da certificazione livello B1. La candidatura potrà essere inviata entro e non oltre giovedì 13 marzo.

Passando al profilo di coordinatore del servizio It viene richiesta la laurea magistrale in: Ingegneria Gestionale (LM-31), Ingegneria Informatica (LM-32), Matematica (LM-40), Scienze e Tecnologie Informatiche (LM-18), Fisica (LM-17). In questo caso vengono richiesti almeno due anni di esperienza di coordinamento di un ufficio IT. In subordine servirà la laurea triennale in Ingegneria Gestionale (L-9), Ingegneria Informatica (L-8), Informatica (L-31), Fisica (L-30), Matematica (L-35). In questo caso serviranno almeno tre anni di esperienza di coordinamento di un ufficio It. La possibilità ulteriore è quella di avere il diploma di maturità ad indirizzo informatico/scientifico ma con almeno 4 anni di esperienza di coordinamento di un ufficio It. In questo caso la domanda di partecipazione potrà essere inviata entro mercoledì 26 marzo. “Consiag Servizi Comuni ha assistito a un importante incremento delle proprie attività di competenza e di conseguenza del proprio organico nel corso degli ultimi anni – spiegano dalla società -. Nel 2025 questo percorso sta proseguendo. E quindi stiamo andando a inserire personale mirato in azienda per ottenere tutte le figure necessarie allo sviluppo societario”.

Per iscriversi a uno dei due bandi bisogna accedere al seguente link: https://consiag.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_reclutamento-del-personale.html. All’interno di ogni selezione sarà possibile trovare l’indicazione dei requisiti e dei documenti necessari richiesti per la presentazione della domanda di ammissione al bando. Le candidature andranno inviate esclusivamente via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: [email protected].