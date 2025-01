Consiag Servizi Comuni cerca due apprendisti e un tecnico informatico elettroni

Prato, 28 gennaio 2025 - Il 2025 di Consiag Servizi Comuni si apre con tre nuove selezioni di ricerca di personale. Parliamo di una società che si occupa di effettuare servizi in favore dei Comuni soci nei territori delle province di Prato, Firenze, Pistoia e che da anni vede crescere i propri settori di competenza. Entrando nel dettaglio delle procedure, Consiag Servizi Comuni cerca un tecnico informatico elettronico, un apprendista impiegato tecnico da inserire all'interno del servizio infrastrutture viarie o al servizio gestione beni immobili, e un apprendista operaio da assegnare al servizio infrastrutture viarie.

La prima figura, quella di tecnico informatico elettronico, è quella dove viene richiesta esperienza professionale. In particolare serve il diploma di maturità in elettronica/informatica/telecomunicazioni, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno due anni in attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione di pc, server, stampanti e apparati di networking. In alternativa serve una laurea triennale/magistrale nelle stesse materie, accompagnata da esperienza lavorativa di almeno un anno nelle medesime attività sopracitate. Per chi ha il diploma professionale o di maturità in discipline differenti da quelle richieste, allora dovrà avere maturato almeno quattro anni di esperienza nel settore di tecnico informatico elettronico. Il rapporto di lavoro sarà a tempo indeterminato e il contratto collettivo applicato sarà quello Gas – Acqua del 30 settembre 2022.

Le altre due selezioni, invece, si rivolgono a candidati più giovani, che non abbiano compiuto 29 anni. Di fatto sono candidature per chi ha iniziato da poco ad affacciarsi al mondo del lavoro e può essere interessato a una formazione completa che garantisca il raggiungimento di una qualifica professionale. Per l'apprendista operaio è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l'apprendista impiegato tecnico quello di Costruzioni, Ambiente e Territorio (Cat), oppure di geometra, o ancora di perito industriale in edilizia. In entrambi i casi non si deve avere già concluso un percorso di apprendistato in un altro posto di lavoro.

“Consiag Servizi Comuni ha assistito a un importante incremento delle proprie attività di competenza e di conseguenza del proprio organico nel corso degli ultimi anni – spiegano dalla società - L'intento è stato sempre quello di valorizzare e contribuire alla formazione dei giovani all’interno dell’azienda, tanto che anche nel corso del 2024 sono state indette più volte simili col fine di inserire giovani figure da formare all’interno dei diversi servizi di riferimento”. Per iscriversi a uno dei tre bandi bisogna accedere al seguente link: https://consiag.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_reclutamento-del-personale.html. All’interno di ogni bando sarà possibile trovare l’indicazione dei requisiti e dei documenti necessari richiesti per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Le candidature andranno presentate entro e non oltre il 2 febbraio 2025 e inviate esclusivamente via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: [email protected].