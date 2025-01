Consiag Servizi assume. Selezione per tre posti. Ecco come candidarsi

Tre nuovi posti di lavoro a Consiag Servizi Comuni. La selezione è aperta per due apprendisti e un tecnico. Consiag Servizi Comuni è una società che si occupa di effettuare servizi in favore dei Comuni soci nei territori delle province di Prato, Firenze, Pistoia e che da anni vede crescere i propri settori di competenza.

Quali sono i profili ricercati?

La prima figura, quella di tecnico informatico elettronico, è quella dove viene richiesta esperienza professionale. E’ necessario il diploma di maturità in elettronica/informatica/telecomunicazioni, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno due anni in attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione di pc, server, stampanti e apparati di networking. In alternativa serve una laurea triennale/magistrale nelle stesse materie, accompagnata da esperienza lavorativa di almeno un anno nelle medesime attività sopracitate. Per chi ha il diploma professionale o di maturità in discipline differenti da quelle richieste, allora dovrà avere maturato almeno 4 anni di esperienza nel settore di tecnico informatico elettronico. Il rapporto di lavoro sarà a tempo indeterminato e il contratto collettivo applicato sarà quello Gas – Acqua.

Le altre due selezioni si rivolgono a candidati che non abbiano compiuto 29 anni. Per l’apprendista operaio è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l’apprendista impiegato tecnico quello di Costruzioni, Ambiente e Territorio (Cat), oppure di geometra, o ancora di perito industriale in edilizia. In entrambi i casi non si deve avere già concluso l’apprendistato.

Per iscriversi a uno dei tre bandi: https://consiag.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_reclutamento-del-personale.html. Candidature entro il 2 febbraio via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected].