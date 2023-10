"Conoscere per proteggersi", la guida del consiglio nazionale del Notariato per le donne

Prato, 12 ottobre 2023 - Nella giornata di domani, venerdì 13 ottobre, alle 15, presso la Galleria di Palazzo degli Alberti andrà in scena l’incontro pubblico promosso dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Prato e Pistoia, in collaborazione con la sede fiorentina della Banca d’Italia e con il patrocinio del comune di Prato, per presentare la Guida “Conoscere per proteggersi”, elaborata dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale del Notariato, allo scopo di fornire alle donne gli adeguati strumenti di conoscenza per prevenire gli abusi, agevolare la partecipazione al mondo del lavoro e contribuire a realizzare una vera parità di genere.

La conoscenza è senza dubbio uno dei principali strumenti di difesa contro i possibili soprusi: l’inconsapevolezza e l’incompetenza vengono spesso sfruttate per mettere in atto prevaricazioni e violenze, che non sono soltanto fisiche, ma anche economiche, a danno delle persone più deboli, tra le quali vi sono, spesso, le donne. Ecco allora che diventa importante “conoscere per proteggersi” e poter così disporre di una “cassetta di informazioni e competenze” che contenga gli strumenti adeguati per affrontare le principali – e a volte cruciali – scelte personali, economiche, per evitare errori e danni, spesso destinati a permanere nel tempo. All’incontro, introdotto da Alessandra Mascellaro, Consigliere Nazionale del Notariato coordinatrice della Commissione Pari opportunità, parteciperanno per i saluti istituzionali il sindaco Matteo Biffoni; Massimo Palazzo, Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato; Mario Venturi, Direttore della Sede di Firenze della Banca d’Italia; Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria, Intesa Sanpaolo. In sala sarà presente un rappresentante della Prefettura di Prato. Durante la tavola rotonda “Istituzioni e Associazioni:esperienze a confronto” interverranno Ilaria Bugetti, Consigliera della Regione Toscana; Ilaria Santi, Assessora alle Pari opportunità del Comune di Prato; Erica Mazzetti, Onorevole del Parlamento della Repubblica; Laura Canovai, Procuratore F.F.della Repubblica presso il Tribunale di Prato; Vittoria Doretti, Responsabile della rete regionale Codice Rosa; Francesca Ranaldi, Responsabile Area Donne del Centro Antiviolenza La Nara; Patrizia Scotto di Santolo, Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Senza Veli sulla Lingua; Elena Lenzi, Presidente del Soroptimist Club di Prato. Durante l’incontro i notai Caterina Valia e Barbara Pieri illustreranno gli istituti giuridici che ci si trova ad affrontare nella quotidianità della vita familiare, focalizzandosi sui seguenti temi: Vivere insieme (la famiglia tradizionale, i rapporti di convivenza, genitori e figli, casa in affitto, comprare casa, farsi rappresentare, perché fare testamento, le disposizioni anticipate di trattamento), Fare impresa (lavorare nell’impresa familiare e partecipare a società) e La finanza della famiglia (accedere al credito). Seguiranno gli interventi di Diana Pergola Banca d’Italia, Referente per la Formazione e l’Educazione Finanziaria della Toscana e Silvia Del Prete, Titolare della Divisione A.R.E.T. (Analisi e Ricerca Economica Territoriale della Sede di Firenze), illustreranno gli strumenti messi a punto per promuovere la cultura finanziaria delle donne (a disposizione sul sito web: www.economiapertutti.bancaditalia.it). L’incontro sarà moderato dal giornalista Piero Ceccatelli e potrà essere seguito in diretta collegandosi al seguente link: https://mm-group-it.zoom.us/meeting/register/tZIocOChrDwoGNCGSqWSFQ52SPdJvFzV-1jz. La Guida è disponibile sul sito www.notariato.it.