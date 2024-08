Il salvataggio di due conigli denutriti: erano in gabbia fuori da un capannone

Prato, 29 agosto 2024 - Due conigliette domestiche, che versavano in condizioni estremamente critiche, sono state portate in salvo grazie a un intervento congiunto che ha visto la collaborazione tra la LAV Prato e la Polizia Municipale di Prato. Le due conigliette, che i volontari hanno affettuosamente battezzato Luna e Sole, sono state trovate in uno stato di grave sofferenza. Erano confinate in una gabbia minuscola all'esterno di un capannone nella zona industriale vicino a Bagnolo dalla quale, con molta probabilità, non erano mai uscite. Quando sono state soccorse, entrambe erano ferite, disidratate e gravemente denutrite. Le loro condizioni erano così gravi che una delle conigliette, Luna, presentava una grave lesione alle zampe posteriori. Attualmente, le due piccole sono state trasferite presso il VetHospital di Firenze, dove sono sotto le attente cure veterinarie finanziate dalla LAV. Le condizioni di Luna sono particolarmente preoccupanti. Secondo il referto veterinario, è probabile che la coniglietta dovrà subire l’amputazione di una zampa a causa della gravità della lesione, che ha provocato la fuoriuscita delle ossa dalla zampa. Tuttavia, prima di poter procedere con l’intervento, sarà necessario attendere un miglioramento delle sue condizioni generali, poiché al momento non sarebbe in grado di sopportare un’anestesia totale. Anche Sole, l’altra coniglietta, è in condizioni critiche e presenta un grave stato di denutrizione. Nel frattempo, la Polizia Municipale sta conducendo approfondite indagini per accertare le responsabilità del proprietario del capannone dove sono state trovate le due conigliette. Resta fondamentale individuare i colpevoli di tali atti di negligenza per garantire che giustizia sia fatta e per prevenire ulteriori abusi di questo genere. Entrambe le conigliette sono state sequestrate ed affidate a noi di LAV. “Siamo stati contattati dalla Polizia Municipale di Prato - spiega Cristiano Giannessi, Responsabile della sede LAV di Prato - che, durante un controllo nella zona industriale di Bagnolo, ha individuato una gabbia con all'interno due conigliette in uno stato di salute allarmante. Una delle due, Luna, presentava una grave ferita alle zampe posteriori, probabilmente dovuta al prolungato confinamento nella gabbia. Non appena ricevuta la segnalazione, ci siamo attivati immediatamente per prestare soccorso. Adesso, la nostra priorità assoluta è garantire la completa riabilitazione di Luna e Sole. Solo quando Luna sarà abbastanza forte potremo procedere con l’intervento chirurgico che, purtroppo, sembra inevitabile. L’intervento della LAV non è solo un atto di soccorso, ma rappresenta un ulteriore passo nella nostra missione di tutela dei diritti degli animali. In virtù del nostro impegno costante e riconosciuto sul territorio, la Polizia Municipale ha scelto di affidare a noi la custodia delle due conigliette, riconoscendo il nostro ruolo cruciale nella difesa degli animali in difficoltà." Maurizio Costanzo