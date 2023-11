Confronto per la piazza. Pure il sindaco invitato

L’invito per il sindaco Riccardo Palandri e l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mastropieri è per lunedì alle 21, alle Scuderie Medicee per parlare in una assemblea pubblica dei lavori in piazza XX Settembre.

Il capogruppo di "Poggio Insieme!" Francesco Puggelli e i tre consiglieri Paola Vettori, Gianluca Pucci e Yohannes Tasselli hanno recapitato l’invito chiedendo di poter usare la sala Tribolo, uno spazio comunale.

"Il nostro desiderio – scrivono i consiglieri – è solo quello di chiarire la vicenda mettendo insieme tutti coloro che, a vario titolo, nel tempo si sono occupati del progetto. Sarebbe gradita la presenza dei tecnici comunali, così da fornire le dovute informazioni alla cittadinanza che vorrà intervenire e sedere insieme, tutti allo stesso tavolo, sarebbe una buona occasione per garantire, tutti insieme, la massima trasparenza possibile e, soprattutto, contribuire insieme alla ripresa e fine delle opere". Per motivi organizzati i consiglieri chiedono a Palandri un riscontro entro domani.

"L’idea di un restyling della piazza - ricorda il gruppo di opposizione nella lettera - fu iniziata dal sindaco Marco Martini in seguito alla tempesta di vento che la distrusse nel 2015 e i lavori, dopo un percorso partecipativo e un concorso di idee che portò a selezionare il progetto vincitore, furono iniziati dal sindaco Puggelli. Il candidato sindaco Palandri, nell’ultima campagna elettorale, fu al contrario molto duro nel criticare il progetto e nel promettere che lo avrebbe cambiato. Speriamo che il sindaco accolga il nostro invito e che finalmente tutti possano avere modo di capire non solo i motivi del blocco dei lavori ma anche le due contrapposte visioni sul futuro della piazza".