Confezioni, si ferma la crescita delle ditte

Tessile, imprese ancora in calo: a fine 2024 il 3.7% in meno rispetto al 2023. Lo dice il dossier della Camera di commercio, che registra anche una lieve flessione nelle confezioni, la prima dopo anni di crescita. Per l’intero settore manifatturiero calo è dello 0.9%: le industrie chimico-farmaceutiche, della plastica e della gomma sono a – 4,4%, la trasformazione alimentare a – 3,2%. Stabili le costruzioni e lieve calo dello 0,6% per il commercio. Più dinamico il comparto turismo, con una crescita dell’1,9%, grazie soprattutto alla ristorazione (+1,9%), con le strutture ricettive a –0,9%. Le aziende del settore dei servizi crescono invece del 2%. Nel complesso le imprese registrate sono 33.254, di cui 29.237 attive. Il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni è positivo, anche se in lieve calo rispetto al 2023 (da 8,0% al 7,2%). Il tasso di mortalità delle imprese colloca Prato all’ultimo posto nella graduatoria delle province italiane, con una sopravvivenza delle aziende a tre anni dalla data di iscrizione al 72%, sotto le medie regionale (73,8%) e nazionale (75,9%). Il tasso di natalità imprenditoriale è invece il 7,26% e porta Prato dal secondo al primo posto nella classifica nazionale. Continua la flessione delle imprese giovanili, in calo del 5,1%, con il -13% del manifatturiero, il -20.6% del tessile, il -14,4% nelle confezioni. Nonostante le difficoltà, Prato conferma comunque una propensione all’imprenditorialità giovanile superiore alla media regionale e nazionale. La nota della Camera di commercio non fornisce i dettagli delle imprese a conduzione italiana o straniera.