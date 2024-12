Conferenza sul vuoto e osservazione del cielo. Con Quasar e Polaris

Doppio appuntamento in settimana al Museo italiano di scienze planetarie. Giovedì alle 21.30 l’associazione Quasar organizza la conferenza del professor Davide Casarosa L’insostenibile leggerezza del vuoto, un incontro sui vari sistemi di propulsione in astronomia non solo per viaggiare, ma per scoprire anche altri pianeti. Ingresso libero, prenotazione consigliata al 331 1679048. Info su www.astroquasar.it. Venerdì alle 21 l’associazione Polaris propone invece La carica del Toro, per imparare a riconoscere nel cielo i principali oggetti celesti di questo periodo, attraverso un racconto della storia mitologica ad essi collegata. Il programma della serata comprende la spiegazione dei fenomeni nella sala interna del museo, con proiezioni e slide di supporto alla divulgazione e l’osservazione dei corpi celesti al telescopio con tre postazioni per la visione diretta, e una proiezione live. Contributo per la serata due euro, prenotazione obbligatoria sul sito o la pagina Fb del museo. Si consiglia di presentarsi almeno 15 minuti prima per l’iscrizione. In caso di meteo variabile o nuvoloso, sarà impossibile osservare direttamente al telescopio, ma sarà comunque predisposta l’attività divulgativa all’interno