"Concorso pubblico a Prato per cuochi di nidi e scuole dell'Infanzia: requisiti e modalità di partecipazione"

Aperto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 2 posti a tempo indeterminato di cuoco per la preparazione dei pasti per bambini da 0 a 6 anni.

Tra i requisiti per partecipare alla selezione è necessario aver effettuato un periodo di esperienza lavorativa, pari ad almeno 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, maturata alla data di scadenza del bando, con la qualifica di cuoco presso una cucina di nido o scuola dell’Infanzia di enti pubblici o di aziende private affidatarie di pubblico servizio; possedere l’attestato di frequenza al corso per addetti con mansione alimentare complessa, conseguito secondo la normativa prevista dalla Regione Toscana (Haccp). La domanda di partecipazione alla selezione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, autenticandosi tramite identità digitali compilando il format di candidatura sul portale ’inPA’ raggiungibile dall’indirizzo: https://www.inpa.gov.it – previa registrazione del candidato sullo stesso portale. C’è tempo fino al 4 giugno.